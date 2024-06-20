Жесткий сигнал: зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых

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Банки будут продолжать повышать ставки по вкладам, невзирая на сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 16%. Почему это происходит, рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в беседе с «Прайм».
Зварич заявил, что в ряде финансовых организаций некоторым категориям граждан уже можно открыть вклад под 20% годовых. Банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.
На это есть две причины. Первой является отсутствие ожиданий ЦБ по снижению ставок в 2024 году. За счёт этого годичные предложения становятся выгоднее. Второй причиной является ожидание нового ужесточения денежно-кредитной политики.
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На это есть две причины. Первой является отсутствие ожиданий ЦБ по снижению ставок в 2024 году. За счёт этого годичные предложения становятся выгоднее. Второй причиной является ожидание нового ужесточения денежно-кредитной политики.
«Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — прокомментировал Зварич.Как считает аналитик, если Банк России повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки смогут улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.
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Алина Юрчак