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Жесткий сигнал: зачем банки повышают ставки по вкладам до 20% годовых

Аналитик Зварич: банки повышают ставки по вкладам до 20% из-за сигнала ЦБ РФ
20 июня 2024, 06:00
Фото: istock / Max Zolotukhin

Фото: istock / Max Zolotukhin

Банки будут продолжать повышать ставки по вкладам, невзирая на сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 16%. Почему это происходит, рассказал главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в беседе с «Прайм».
Зварич заявил, что в ряде финансовых организаций некоторым категориям граждан уже можно открыть вклад под 20% годовых. Банки продолжают повышать ставки, распространяя выгодные предложения уже на вклады сроком около года.

На это есть две причины. Первой является отсутствие ожиданий ЦБ по снижению ставок в 2024 году. За счёт этого годичные предложения становятся выгоднее. Второй причиной является ожидание нового ужесточения денежно-кредитной политики.



«Несмотря на то, что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — прокомментировал Зварич.
Как считает аналитик, если Банк России повысит ставку и сохранит жесткий сигнал, банки смогут улучшить условия по вкладам и накопительным счетам.

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