Омбудсмен РФ Москалькова предложила вернуть наказание за домашнее насилие

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала возвращение наказания за домашнее насилие. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».
Ранее Совет Федерации заслушал доклад о работе омбудсмена в 2023 году. В ходе мероприятия сенатор Людмила Нарусова спросила у Москальковой о возможности принятия в стране закона о домашнем насилии.
По её словам, при отсутствии телесных повреждений и иных тяжких последствий трудно доказать факт домашнего насилия. При этом уполномоченный по правам человека в России выступила за возвращение наказания за подобные правонарушения.
До этого стало известно, что на Украине растет число случаев домашнего насилия. По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 000 случаев такого правонарушения.
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«Мы в прошлом году получили больше обращений по данному поводу, чем в 2022 (году). Это, конечно, не сотни, а несколько десятков жалоб. По каждому нам приходилось работать достаточно сложно», – сказала омбудсмен.
По её словам, при отсутствии телесных повреждений и иных тяжких последствий трудно доказать факт домашнего насилия. При этом уполномоченный по правам человека в России выступила за возвращение наказания за подобные правонарушения.
До этого стало известно, что на Украине растет число случаев домашнего насилия. По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 000 случаев такого правонарушения.
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Никита Иванов