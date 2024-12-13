В Московской области зарегистрировали более 66 тысяч новорожденных

Фото: Министерство социального развития Московской области
В Московской области родители имеют возможность зарегистрировать новорождённого ребёнка и получить для него первые документы непосредственно в роддоме или перинатальном центре. Кроме того, можно сразу же оформить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», сообщает Министерство социального развития Московской области.
По информации Министерства социального развития Московской области, с начала года семьям с детьми было предоставлено более 7 миллиардов рублей в виде различных льгот.«В этом году в нашем регионе зарегистрировали уже более 66 тысяч малышей. А в декабре у нас проходит трогательная акция, которая уже стала зимней традицией в наших перинатальных центрах. Детей, рожденных в декабре, приносят маме после родов и выписывают в специальном новогоднем конверте и колпачке — "декабрята", — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Недавно в регионе также была введена новая выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребёнка. Эта выплата предназначена для молодых родителей в возрасте до 35 лет, как одиноких, так и состоящих в браке. Выплата будет начисляться автоматически на детей, рождённых с 2025 года.
Более подробную информацию о доступных мерах поддержки и их условиях можно найти на региональном портале государственных услуг в разделе «Поддержка семей с детьми».
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