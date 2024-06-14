Жилой комплекс «Ильинойс» возводят в Красногорске

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Жилой комплекс «Ильинойс» строят в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В настоящий момент завершены работы по устройству монолитного фундамента, вертикальных конструкций в некоторых корпусах.
Новый ЖК находится в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Для удобства жителей на территории будет оборудован подземный паркинг, детские площадки,детский сад и школа.
Читайте также:
МАКС-2024 решили не проводить
Глава Щёлкова Булгаков дал поручения по обращениям жителей
Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцам в жару
«В двух корпусах жилого дома № 1 ведутся завершающие работы. На данный момент строители выполняют устройство мокрого фасада и отделку мест общего пользования. Ведутся электромонтажные работы, прокладываются инженерные сети: отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации», — поделились в пресс-службе.
Новый ЖК находится в 4 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Для удобства жителей на территории будет оборудован подземный паркинг, детские площадки,детский сад и школа.
Читайте также:
МАКС-2024 решили не проводить
Глава Щёлкова Булгаков дал поручения по обращениям жителей
Жителям Подмосковья рассказали, как помочь питомцам в жару
Мира Полтева