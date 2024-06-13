МАКС-2024 решили не проводить

Фото: Фотобанк МО
Международный авиационно-космический салон МАКС-2024 в Жуковском в этом году отменили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов со ссылкой на источник, близкий к авиационной отрасли.
Ранее предполагалось, что авиасалон пройдёт с 23 по 28 июля.
МАКС проводится на территории ЛИИ им. М.М. Громова раз в два года. В последний раз он проводился в 2021 году и должен был состояться в 2023-м, но был перенесён на текущий год. Планировалось, что затем его проведут сразу в 2025 году.
МАКС проходит с 1993 года и считается визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли. Его предшественником было «Мосаэрошоу».
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МАКС проводится на территории ЛИИ им. М.М. Громова раз в два года. В последний раз он проводился в 2021 году и должен был состояться в 2023-м, но был перенесён на текущий год. Планировалось, что затем его проведут сразу в 2025 году.
МАКС проходит с 1993 года и считается визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли. Его предшественником было «Мосаэрошоу».
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Лора Луганская