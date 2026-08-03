Жильцы трех квартир остаются в ПВР после обрушения части дома в Саратове
Жильцы трех квартир остаются в ПВР после обрушения части аварийного дома №3 по улице Крымская в Саратове. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, жители подъездов №1-3 вернулись в свои квартиры — специализированная организация признала эти помещения безопасными для проживания. Тем, кто остается в ПВР, обеспечили трехразовое горячее питание.
Ранее сообщалось, что в Заводском районе Саратова произошло повторное обрушение части кирпичной кладки пятиэтажного дома 1957 года постройки. Повреждения зафиксировали в нежилых подъездах №5 и 6.
Здание признали аварийным и подлежащим сносу еще в марте 2020 года. Эти работы должны были завершить до 14 февраля 2022 года, однако обязательства до сих пор не выполнили. Это уже второе обрушение за последние месяцы: аналогичный случай произошел в октябре 2025 года, тогда эвакуировали 38 человек, никто не пострадал.
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