Жильцы трех квартир остаются в ПВР после обрушения части дома в Саратове

03 августа 2026, 12:15

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Жильцы трех квартир остаются в ПВР после обрушения части аварийного дома №3 по улице Крымская в Саратове. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов в своем канале в мессенджере Max.