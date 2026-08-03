В Канске из психиатрического диспансера сбежали двое пациентов
В Красноярском крае из психиатрического диспансера сбежали двое пациентов. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
42-летний Олег Хватьев и 35-летняя Ольга Уткина покинули учреждение в Канске около полуночи по местному времени. Пациенты дождались, пока медперсонал завершит вечернюю перекличку, после чего скрылись.
Перед побегом пара сменила больничную одежду на камуфляжный костюм и чёрную ветровку с капюшоном — так они рассчитывали затеряться в толпе. Одной из примет Хватьева служат оттопыренные уши.
Утром сотрудники диспансера на улице Муромской обнаружили пропажу и сообщили о ней. К розыску подключились спасатели и правоохранители. Отмечается, что Хватьев имел судимость по статье 119 УК РФ — за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
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