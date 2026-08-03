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Массовая гибель пчел произошла в одном из регионов России

В Иркутской области массово погибли пчелы
Фото: istockphoto/Pawich Sattalerd

В Иркутской области расследуют причины массовой гибели пчел, случившейся в конце июля. Об этом 3 августа сообщили в администрации одного из районов, пишет РИА Новости.



Пасечники указывают на обработку полей пестицидами. Россельхознадзор и районная администрация проводят проверку. К решению проблемы подключился Народный фронт, направив обращения в прокуратуру, Минсельхоз и ведомство Россельхознадзора для установления виновных и профилактики новых инцидентов.

Ранее сообщалось, что ряд видов пчел в Европе может вымереть из-за аномально жаркой погоды. Заявление сделали лондонские ученые.

Кроме того, жительница Кузбасса едва не погибла во время рыбалки из-за укуса пчелы. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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