Пьяная россиянка разнесла магазин топором из-за «неподобающего взгляда» продавца

03 августа 2026, 11:53

Свердловчанка получила 2,5 года принудительных работ за погром в магазине

Фото: Istock/Dmitry Nogaev

Жительница Свердловской области получила принудительные работы за погром в магазине. Подробности приводит пресс-служба судов региона.