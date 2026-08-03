Пьяная россиянка разнесла магазин топором из-за «неподобающего взгляда» продавца
Жительница Свердловской области получила принудительные работы за погром в магазине. Подробности приводит пресс-служба судов региона.
Инцидент случился в феврале 2026 года. После приобретения алкоголя женщина ушла домой, но затем ей показалось, что продавец посмотрела на неё неподобающим образом. Тогда она взяла топор и вернулась в торговую точку.
В помещении магазина гражданка разбила витрины и холодильное оборудование. Работники испугались за свою жизнь, укрылись на складе и вызвали полицию. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Прибывшие полицейские задержали женщину. В суде виновница признала вину и раскаялась. Судья назначил ей принудительные работы с удержанием 10% зарплаты и взыскал с неё 159 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба. Ещё 100 тысяч она выплатила добровольно.
Читайте также: