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Подмосковные семьи погибших бойцов СВО начали получать новую выплату

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Семьи погибших участников специальной военной операции из Подмосковья начнут получать новую выплату – на школьную форму.
Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее сообщалось, что в Московской области ввели новую меру социальной поддержки для семей погибших участников СВО – ежегодную выплату 10 тыс. рублей на школьников.


«Первые выплаты нашим семьям уже направили. Этой поддержкой нам удастся охватить более 2 тыс. школьников. Такая практика уже зарекомендовала себя в многодетных семьях. В этом году свыше 160 тыс. детей получили выплату на школьную форму. Этот процесс у нас максимально упрощён» все выплаты назначаются автоматически», – пояснила зампред.
Как уточнили в региональном Минсоцразвития, первые выплаты зачислены на счета уже на этой неделе. Важное условие для получения выплаты состоит в том, что семья должна быть зарегистрирована в Подмосковье, а ребёнок – учиться в муниципальной школе региона.

Если выплата не поступила на счёт или в системе нет каких-либо данных, можно обратиться к сотруднику социальной защиты в МФЦ городского округа или по телефону горячей линии 122 далее 6.

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#социальная поддержка
#школьная форма
На Украине снова отметили продвижение ВС РФ
DeepState: бойцам ВС РФ осталось 7,5 километра до Днепропетровской области
25 декабря 2024, 18:53

Фото: istockphoto/reflection_art

Российской армии осталось меньше десятка километров, чтобы выйти к Днепропетровской области, передает украинский аналитический центр DeepState.
Согласно данным, бойцы ВС РФ продвигаются южней Покровска (Красноармейска). Они находятся от границы с Днепропетровской областью в 7,5 километра. Помимо этого, российские войска наступают севернее населенного пункта Макаровка в районе Великой Новоселки.

Перед этим в Минобороны России докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Новый Труд в Донецкой народной республике.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Периодически становится известно об иностранных наемниках в зоне боевых действий.

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Захарова ответила на вопрос о задержании австралийского наемника в зоне СВО
Захарова: Канберра обратилась к Москве после задержания австралийца в зоне СВО
25 декабря 2024, 18:26

Мария Захарова (Фото: kremlin.ru)

Австралийская сторона обратилась к России по поводу информации о задержании своего гражданина в зоне СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, на сегодняшний день информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Захарова отметила, что если сведения подтвердятся,то в произошедшем виновата официальная Канберра.

До этого в сети распространился на ролк, на котором наемника из Австралии, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают военнослужащие ВС России. Согласно информации телеканала ABC, мужчина воевал на стороне ВСУ и был взят в российский плен в Краматорске.

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ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ
25 декабря 2024, 18:19

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные также поразили инфраструктуру военных аэродромов противника. Кроме того, удары были нанесены по местам скопления живой силы ВСУ.

Также за минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять снарядов РСЗО HIMARS и 119 беспилотников.

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#военные
#украина
#сво
#всу
#сбу
#пво
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В МИД РФ оценили возможность создания ядерного оружия Киевом
МИД РФ: Киев не может самостоятельно создать ядерное оружие без помощи извне
25 декабря 2024, 18:13

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Украина не сможет создать ядерное оружие самостоятельно, если ей не предоставят компоненты извне, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Самостоятельно Киевский режим, как там они говорят, за несколько недель не может создать ядерное оружие, это факт», — прокомментировала дипломат РИА Новости.

Она подчеркнула, что украинским властям неплохо было бы разобраться с вопросами отопления, в частности, «людей согреть и накормить».

Ранее Захарова жестко ответила президенту Молдавии Майе Санду на ее слова о русском языке.

Перед этим на Украине рассказали, когда и кто начал готовить Владимира Зеленского к противостоянию с Россией. Отмечалось, что главе киевского режима помогли с захватом власти в стране.

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#мария захарова
#новости
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Евросоюз столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
FT: 12 стран ЕС достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине
25 декабря 2024, 17:58

Фото: iStock/sinonimas

В 12 странах Евросоюза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times.
Согласно информации издания, данная проблема наблюдается в Германии. В прошлом году рождаемость в стране сократилась до 1,35 ребенка на женщину, что «ниже «сверхнизкого» порогового значения ООН в 1,4».

Уточняется, что показатели Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии опустились ниже установленного порога. Европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за конфликта на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
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Наемника из Латвии осудят в ДНР за участие на стороне ВСУ в боях против ВС РФ
В ДНР латвийский наемник Зигмарс ответит перед судом за участие в боях за ВСУ
25 декабря 2024, 17:39

Фото: istockphoto/utah778

Латвийца Рониса Зигмарса заочно обвинили по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, проинформировали «Ленту.ру» в прокуратуре Донецкой народной республики.
По информации следователей, обвиняемый с августа 2022 по май текущего года воевал за украинских боевиков, находясь в составе военизированного подразделения.

Фигуранта обеспечили всем необходимым снаряжением, затем он прошел соответствующую подготовку. Зигмарс принимал участие в боевых действиях против силовиков Донбасса, за что получил сумму в более чем полтора миллиона рублей. Наемник сейчас в международном розыске.

Несколько дней назад сообщалось, что в Донбассе заочно осудят наемника из Литвы.

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#криминал
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«Курс на войну»: о подготовке США нанести стратегическое поражение России
Дубинский: Байден и Блинкен готовили Зеленского к конфликту с РФ с 2020-го года
25 декабря 2024, 17:37

Фото: istockphoto/al_la

Владимира Зеленского готовили к конфликту с Россией с 2020 года действующий президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом в Telegram-канале написал нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
«Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов», — сказано в публикации.
Дубинский подчеркнул, что в настоящее время убрать Зеленского законным способом не представляется возможным, ведь ему помогли узурпировать власть иностранные силы.

Полномочия Зеленского истекли в мае этого года, формально страной руководит Верховная рада.

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#новости
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Украинские спецслужбы завезли в Россию петарды со взрывчаткой мгновенного действия
Панфилова: В РР завезли украинские петарды со взрывчаткой мгновенного действия
25 декабря 2024, 17:36

Фото: iStock/Nenadpress

Украинские спецслужбы смогли поставить в Россию петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, покупать и зажигать петарды очень опасно, так как в Россию попали петарды, которые моментально детонируют. Она призвала предупредить об этом всех родственников и знакомых.

«Силами спецслужб Украины через различные источники — по воздуху, наземным и иным путем — осуществляется доставка по всей территории России, коллеги, петард, имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия», — заявила Панфилова.

Она пояснила, что петарда мгновенно взрывается при зажигании прямо в руках человека. Она призвала не покупать и не использовать петарды во избежание несчастных случаев.

Панфилова также призвала быть в новогодние праздники аккуратными и внимательными.

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Захарова: избиение солдата ВСУ показывает необходимость проведения СВО
25 декабря 2024, 16:56

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Избиение солдата в 211-й бригаде ВСУ показывает необходимость проведения спецоперации. Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Лента.ру».
Таким образом Захарова прокомментировала случай с избиением военного, служившего в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. По словам дипломата, подобные инциденты и факты насильственной мобилизации украинцев демонстрируют «гнилую сущность» киевского режима.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о массовых избиениях в 211-й бригаде украинской армии. Один из солдат рассказал, как его регулярно избивали, а также привязали к кресту.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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