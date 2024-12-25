Подмосковные семьи погибших бойцов СВО начали получать новую выплату

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Семьи погибших участников специальной военной операции из Подмосковья начнут получать новую выплату – на школьную форму.
Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Ранее сообщалось, что в Московской области ввели новую меру социальной поддержки для семей погибших участников СВО – ежегодную выплату 10 тыс. рублей на школьников.
Если выплата не поступила на счёт или в системе нет каких-либо данных, можно обратиться к сотруднику социальной защиты в МФЦ городского округа или по телефону горячей линии 122 далее 6.
Читайте также:
32 тыс. подмосковных льготников получили за год бесплатные путёвки в санатории
В Подмосковье обсудили реабилитацию бойцов СВО с нарушениями зрения и слуха
На детский телефон доверия в Подмосковье в 2024 году позвонили почти 60 тыс. раз
Ранее сообщалось, что в Московской области ввели новую меру социальной поддержки для семей погибших участников СВО – ежегодную выплату 10 тыс. рублей на школьников.
«Первые выплаты нашим семьям уже направили. Этой поддержкой нам удастся охватить более 2 тыс. школьников. Такая практика уже зарекомендовала себя в многодетных семьях. В этом году свыше 160 тыс. детей получили выплату на школьную форму. Этот процесс у нас максимально упрощён» все выплаты назначаются автоматически», – пояснила зампред.Как уточнили в региональном Минсоцразвития, первые выплаты зачислены на счета уже на этой неделе. Важное условие для получения выплаты состоит в том, что семья должна быть зарегистрирована в Подмосковье, а ребёнок – учиться в муниципальной школе региона.
Если выплата не поступила на счёт или в системе нет каких-либо данных, можно обратиться к сотруднику социальной защиты в МФЦ городского округа или по телефону горячей линии 122 далее 6.
Читайте также:
32 тыс. подмосковных льготников получили за год бесплатные путёвки в санатории
В Подмосковье обсудили реабилитацию бойцов СВО с нарушениями зрения и слуха
На детский телефон доверия в Подмосковье в 2024 году позвонили почти 60 тыс. раз
Лора Луганская