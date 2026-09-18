Жирафы из Намибии совершили необычный перелёт в Казань на Ил-76

18 сентября 2026, 21:27

Восемь жирафов прилетели в Казань из Африки «бизнес-классом»

Фото: Istock / KarelGallas

Восемь жирафов из Намибии прилетели в Казань — животных доставили специальным бортом Ил-76 в комфортных вагончиках. Такой перелёт стал первым подобным случаем за последние 19 лет. Об этом сообщает SHOT.