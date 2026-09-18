Жирафы из Намибии совершили необычный перелёт в Казань на Ил-76
Восемь жирафов из Намибии прилетели в Казань — животных доставили специальным бортом Ил-76 в комфортных вагончиках. Такой перелёт стал первым подобным случаем за последние 19 лет. Об этом сообщает SHOT.
На новом месте жирафов поселят в местном зооботсаде, где они будут жить по соседству с зебрами. Среди прибывших — три самца и пять самок. Специалисты рассчитывают, что в будущем животные смогут дать потомство.
Перелёт жирафы перенесли хорошо. Сейчас они чувствуют себя нормально, осваиваются в новых вольерах и привыкают к обстановке. Шестеро животных уже получили имена — Батыр, Лео, Жанна, Лола, Аллики и Атеа.
Теперь необычные гости из Африки станут новыми обитателями казанского зооботсада и, судя по всему, уже успели привлечь внимание посетителей.
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