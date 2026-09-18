Пожарные спасли мужчину, застрявшего в бочке с вином

18 сентября 2026, 19:20

В Испании пожарные спасли пенсионера, застрявшего в бочке с вином

Фото: Istock/FabrikaCr

В Испании пожарные спасли 73-летнего мужчину, который оказался заперт внутри бочки с вином и начал задыхаться. Как сообщает Europa Press, инцидент произошёл в населённом пункте Карседо-де-Ломес.