Пожарные спасли мужчину, застрявшего в бочке с вином
В Испании пожарные спасли 73-летнего мужчину, который оказался заперт внутри бочки с вином и начал задыхаться. Как сообщает Europa Press, инцидент произошёл в населённом пункте Карседо-де-Ломес.
Мужчина сам позвонил в службу спасения и заявил, что находится внутри бочки с вином и испытывает проблемы с дыханием из-за скопившихся газов и остатков брожения. Пока спасатели ехали на место, диспетчеры нашли соседа и попросили его помочь пострадавшему.
Тот удерживал пенсионера, чтобы пленник не погрузился глубже в находившиеся внутри твёрдые остатки. Сначала пожарные попытались вытащить испанца через верхнее отверстие бочки, однако оно оказалось слишком узким.
Тогда специалисты частично разобрали конструкцию, уложили ёмкость горизонтально и смогли извлечь мужчину. Вся операция заняла около получаса. Пострадавшего доставили в больницу для обследования. Серьёзных травм у него не обнаружили.
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