Жирный рацион связали с ускоренной потерей объема височной доли мозга

20 июля 2026, 07:24

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Высокая доля жиров в ежедневном питании может сопровождаться более быстрым сокращением объема височной доли у пожилых людей без проблем с памятью и мышлением. Эта зона мозга особенно уязвима на ранних этапах болезни Альцгеймера. Об этом сообщает журнал Alzheimer’s & Dementia.