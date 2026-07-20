Жирный рацион связали с ускоренной потерей объема височной доли мозга
Высокая доля жиров в ежедневном питании может сопровождаться более быстрым сокращением объема височной доли у пожилых людей без проблем с памятью и мышлением. Эта зона мозга особенно уязвима на ранних этапах болезни Альцгеймера. Об этом сообщает журнал Alzheimer’s & Dementia.
Исследователи изучили сведения о 758 добровольцах со средним возрастом около 67 лет. Наблюдение заняло в среднем 4,6 года. Участники рассказывали о своем рационе и регулярно проходили МРТ. Специалисты сопоставили изменения в структуре мозга с долей жиров в питании. У людей без когнитивных нарушений более жирное меню связывали с интенсивным уменьшением объема височной доли.
Иная закономерность проявилась среди участников с легкими когнитивными нарушениями. В этой группе питание с повышенной долей жиров коррелировало с менее быстрым развитием отдельных признаков атрофии. Связь сильнее проявлялась у женщин и носителей варианта гена APOE ε4, связанного с повышенным риском болезни Альцгеймера.
Авторы работы подчеркнули: результаты не подтверждают прямое влияние жирной пищи на старение мозга. Исследование показывает статистическую зависимость, а ее характер может меняться на разных стадиях нейродегенеративных процессов.
Правильное питание строится на разнообразных продуктах: овощах и фруктах, цельнозерновых крупах, бобовых, рыбе, нежирном мясе, кисломолочных продуктах, орехах и растительных маслах. Важно получать достаточно белка, клетчатки, витаминов и воды, а также соблюдать умеренность в размере порций. Полезнее выбирать запеченные, тушеные или приготовленные на пару блюда вместо жареных, ограничивать сахар, соль, сладкие напитки и продукты глубокой переработки.
Жирная пища не всегда вредна: организму необходимы полезные ненасыщенные жиры из рыбы, орехов, авокадо и оливкового масла. Однако избыток насыщенных и трансжиров, которыми богаты фастфуд, колбасы, жирное мясо, выпечка и жареные блюда, повышает риск набора веса, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. Такая еда часто очень калорийна, но содержит мало клетчатки и полезных веществ, поэтому ее лучше есть редко и в небольших количествах.
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