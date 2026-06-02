Во Франции двух подростков обвинили в убийстве 11‑летнего мальчика
Правоохранительные органы Ренна предъявили обвинения в убийстве двум подросткам. Об этом пишет журнал People.
Их жертвой, согласно материалам следствия, стал 11-летний мальчик. Его бездыханное тело обнаружили с мокрым полотенцем, туго завязанным на шее.
В воскресенье местный рыбак услышал плач ребенка и вскоре нашел тело на берегу реки. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, предприняли попытки реанимировать школьника, однако все усилия оказались тщетными: мальчик скончался от остановки сердца.
Уже на следующий день полиция задержала 16-летнего юношу и 15-летнюю девушку, подозреваемых в совершении преступления. Правоохранители установили, что этих подростков видели вместе с жертвой в день трагедии. Расследование по делу продолжается. Следователи не исключают, что к убийству могут быть причастны и другие лица.
Читайте также: