Жителей Италии напугали подземные толчки

02 июня 2026, 03:53

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Италии

Подземные толчки зафиксировали на побережье Италии. Их магнитуда составила 6,2, сообщили в Европейско‑средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).





Согласно полученной информации подземные толчки зарегистрированли в 22:12 по UTC (01:12 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 124 километрах к северу от города Мессина, а очаг залегал на глубине 240 километров.



На текущий момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Власти и спасательные службы уточняют обстановку в потенциально затронутых районах.



Ранее похожая ситуация наблюдалась в Чили. Местные жители почувствовали колебания земной поверхности, а позже специалисты подтвердили подземные толчки.