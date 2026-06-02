В Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших после взрыва газа

02 июня 2026, 00:13

Два человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в Ингушетии

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В результате взрыва газа в селении Троицкое (Республика Ингушетия) двое взрослых получили серьезные травмы, сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии и нетранспортабельны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на заместителя главного врача Сунженской центральной районной больницы Марем Балаеву.