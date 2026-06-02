В Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших после взрыва газа
В результате взрыва газа в селении Троицкое (Республика Ингушетия) двое взрослых получили серьезные травмы, сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии и нетранспортабельны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на заместителя главного врача Сунженской центральной районной больницы Марем Балаеву.
По словам медика, пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, а также проводят телемедицинские консультации с федеральными специалистами. Вопрос о переводе пациентов в федеральные центры рассмотрят только после стабилизации их состояния.
Кроме того, стало известно о трех детях, пострадавших при том же происшествии. Их экстренно перевели на лечение в Республиканский ожоговый центр в Махачкале. На текущий момент состояние юных пациентов оценивается как стабильно тяжелое.
