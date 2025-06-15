Baza: Экс-советник Лужкова Михаил Шнейдер отдал мошенникам 1,1 млн руб

15 июня 2025, 12:44

Фото: istockphoto/Dzurag

Сумму в 1,1 миллиона рублей отдал мошенникам бывший советник экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Михаил Шнейдер. Как пишет Baza, инцидент произошел год назад, но заявление в полицию чиновник подал только сейчас, когда догадался о мошенничестве.