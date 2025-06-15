Baza: Экс-советник Лужкова Михаил Шнейдер отдал мошенникам 1,1 млн руб
Сумму в 1,1 миллиона рублей отдал мошенникам бывший советник экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Михаил Шнейдер. Как пишет Baza, инцидент произошел год назад, но заявление в полицию чиновник подал только сейчас, когда догадался о мошенничестве.
В июне прошлого года Шнейдеру позвонили якобы из «Википедии» для подтверждения личности и попросили продиктовать коды из смс. После мужчине по видео позвонил лже-сотрудник ФСБ, сообщив о взломе «Госуслуг» и что Шнейдеру может грозить уголовное преследование за переводы средств на Украину. В итоге пенсионер стал сотрудничать с аферистами, сменив пароль в своих учетных записях и переведя деньги на «безопасные счета». Для пущей убедительности жертве периодически показывали удостоверения и документы, подтверждающие расследование.
Шнейдер попытался вернуть деньги с «безопасного счета», но теперь обратился в полицию.
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