В Екатеринбурге осудят мужчину, похитившего немую девочку из машины родителей
В Екатеринбурге осудят мужчину, который похитил немую девочку из машины родителей. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Ему предъявлено обвинение по статьям 126 («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ.
Согласно информации следствия, Куклин похитил девочку 14 февраля на улице Куйбышева, когда отец пострадавшей зашел в магазин за цветами, а ее оставил в машине. В этот момент к автомобилю подошел злоумышленник и вытащил оттуда школьницу.
Уточняется, что преступник был в состоянии алкогольного опьянения. Он привел девочку к себе в квартиру, но там находилась его жена, которая не пустила несовершеннолетнюю внутрь. В итоге потерпевшая осталась в подъезде. Она всю ночь каталась на лифте. На следующий день девочка вышла в аптеку и там смогла обратиться за помощью.
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