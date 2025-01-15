Житель Долгопрудного выиграл в лотерею миллион рублей

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Один миллион рублей выиграл в новогоднюю лотерею житель Долгопрудного, счастливый билет он купил в местном отделении «Почты России», сообщает пресс-служба Мингоусправления Московской области.
«Всего новогодний розыгрыш лотереи принёс удачу четырём клиентам «Почты России», купившим билеты в отделениях в Долгопрудном, Ступине, Дмитрове, а также в столичном районе Северное Тушино. Все они выиграли по миллиону рублей», — отмечается в сообщении.Отмечается, что в 2024 году в Московской области миллионерами благодаря выигрышу в лотерею стали 64 клиента «Почты России».
В почтовых отделениях можно купить моментальные и тиражные лотерейные билеты. Кроме того, там можно узнать результаты прошедших телевизионных розыгрышей и получить выигрыш, если его сумма составляет менее 15 тысяч рублей.
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