Житель Хабаровска получил 15 лет колонии за государственную измену

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В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы. Он обвинялся в государственной измене, подготовке к диверсионной деятельности и ряде других преступлений.
Рассмотрение дела проводилось в закрытом режиме, сообщает пресс-служба суда. Известно, что хабаровчанин обвинялся также в организации диверсионного сообщества, отмывании денежных средств и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Мужчина признан виновным по всем пунктам.
По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Первые три года заключения он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его свобода будет ограничена ещё в течение полутора лет.
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Александр Бойцов