В Москве начался суд над завербованным ВСУ 72-летним наёмником Хаббардом из США

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Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу дела 72-летнего гражданина США Стефана Хаббарда. Он был завербован ВСУ и принимал участие в военных действиях на стороне Украины.
Как стало известно во время заседания, Стефан Джеймс Хаббард (в другом варианте — Стивен Джеймс Хамберд) является уроженцем штата Мичиган, уже давно находится на пенсии, передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости. Он приехал на Украину в 2014 году и жил там с местной женщиной, которую называл женой. Позже она его бросила.
Во время заседания прокурор попросила суд поместить Хаббарда под арест, так как считает, что он может скрыться от следствия, препятствовать правосудию, оставаясь на свободе, либо вновь заняться преступной деятельностью. Ходатайство было удовлетворено и суд избрал в отношении американца меру пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев, до 26 марта 2025 года.
По статье УК РФ об участии в вооружённом конфликте или военных действиях в качестве наёмника предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
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Во время заседания прокурор попросила суд поместить Хаббарда под арест, так как считает, что он может скрыться от следствия, препятствовать правосудию, оставаясь на свободе, либо вновь заняться преступной деятельностью. Ходатайство было удовлетворено и суд избрал в отношении американца меру пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев, до 26 марта 2025 года.
По статье УК РФ об участии в вооружённом конфликте или военных действиях в качестве наёмника предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
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Александр Бойцов