ФСБ: СБУ предлагала завербованным террористам взорвать поезд в России

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Украинские спецслужбы предлагали задержанным за поджоги на железной дороге завербованным террористам сделать бомбу для взрыва поезда. В этом сознался один из задержанных диверсантов.
Задержанный рассказал, что вербовщики вышли на него в соцсетях и предложили поджечь вышки сотовой связи. После собеседник прислал инструкцию, как сделать взрывчатку для «более серьезных» действий, под которыми подразумевался подрыв поездов.
ФСБ задержала шесть человек, причастных к поджогам на транспортных объектах. Диверсантов вычислили в Самарской, Иркутской и Нижегородской областях. Среди задержанных были трое несовершеннолетних. Уголовные дела возбудили по статьям о теракте.
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Лия Мурадьян