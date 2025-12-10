Житель Калифорнии выловил меч-рыбу весом 141 кг и накормил ею 70 человек
В Калифорнии 27-летний житель города Коста-Меса Деян Йованович поймал меч-рыбу весом 141 килограмм недалеко от своего дома. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Мужчина отправился на рыбалку с друзьями всего в десяти километрах от берега. Борьба с рыбой длилась около 45 минут. По словам Йовановича, в какой-то момент нагрузка была настолько сильной, что у него чуть не остановилось кровообращение в ногах.
Пойманная рыба имела длину более трёх метров. После возвращения в порт улов вызвал ажиотаж — вокруг собрались местные жители и дети, которые фотографировались с огромной добычей.
Разделка заняла целый день, для хранения потребовалось шесть холодильников. Йованович и его друзья раздали мясо родственникам и коллегам — всего угостили около 70 человек. Рыбак заявил, что этот улов стал одним из лучших в его жизни.
