В Подмосковье женщина утонула во время рыбалки

22 ноября 2025, 15:53

В Коломне лодка с рыбаками перевернулась на Москве-реке, есть погибшая

Фото: Istock/basel101658

В Подмосковье во время рыбалки на реке произошло происшествие. Спасатели сообщили, что в Коломне утонула женщина. Об этом сообщает МЧС России по Московской области.





Инцидент случился 22 ноября в районе села Северское. По информации ведомства, лодка с двумя рыбаками перевернулась.

«Семейная пара рыбачила, несмотря на закрытие речной навигации. Мужчину спасли очевидцы и вытащили на берег, к сожалению, женщину спасти не удалось. Для поисков утонувшей направлена водолазная группа ПСО-1 Мособлпожспас», — сказано в сообщении.