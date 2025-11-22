В Подмосковье женщина утонула во время рыбалки
В Коломне лодка с рыбаками перевернулась на Москве-реке, есть погибшая
В Подмосковье во время рыбалки на реке произошло происшествие. Спасатели сообщили, что в Коломне утонула женщина. Об этом сообщает МЧС России по Московской области.
Инцидент случился 22 ноября в районе села Северское. По информации ведомства, лодка с двумя рыбаками перевернулась.
«Семейная пара рыбачила, несмотря на закрытие речной навигации. Мужчину спасли очевидцы и вытащили на берег, к сожалению, женщину спасти не удалось. Для поисков утонувшей направлена водолазная группа ПСО-1 Мособлпожспас», — сказано в сообщении.Правоохранительные органы устанавливают личность погибшей женщины и спасшегося мужчины.
Накануне заблудившейся в Тверской области 78-летней пенсионерке помогли выжить собаки ночью в лесу.