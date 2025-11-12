Американец пошел на рыбалку и случайно побил рекорд
В США рыбак поймал лаврака весом 16,7 кг и побил рекорд штата Огайо
Американский рыбак поймал полосатого лаврака весом 16,7 кг и побил рекорд штата Огайо. Об этом сообщает Outdoor Life.
По данным портала, изначально мужчина отправился на озеро Кисер за синежаберными солнечниками, но выловил не ту рыбу. Таким образом, он случайно побил рекорд, который держался с 1993 года. Тогда поймали полосатого лаврака весом 14,7 кг.
Отмечается, что организация, фиксирующая достижения, новый показатель пока не подтвердила.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Коннектикут побил 19-летний рекорд, поймав на удочку лисью акулу весом 317 килограммов.
