12 детских хоккейных команд оспорят в Балашихе «Кубок Юрия Ляпкина»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В ледовом дворце «Арена Балашиха» 18-21 января пройдёт хоккейный турнир среди детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина». За главный трофей поборются 12 команд хоккеистов 2013 года рождения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В этом году на лёд выйдут команды из Москвы, Московской области и Алтайского края. 18 и 19 января в Балашихе пройдут регулярные матчи, а 20 января – игры плей-офф. Полуфинальные встречи и финал состоятся 21 января. В холле ледового дворца посетителей ждут мастер-классы и разнообразные активности», – уточнили в министерстве.Традиционный турнир состоится в Московской области в 13-й раз. Каждый год юных хоккеистов приветствует олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, чемпион СССР, участник Суперсерии СССР-Канада 1972, 1974, 1976 годов Юрий Ляпкин.
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Лора Луганская