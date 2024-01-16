В Петербурге в реанимацию попал 15-летний сын известного поэта Артиса

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В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 15-летнего сына поэта и драматурга Дмитрия Артиса.
Парень упал с большой высоты в свой день рождения упал в сугроб, сообщает Mash на Мойке. В это время мимо проходила женщина с собакой. Прохожая позвонила вызвала «скорую». При этом к пострадавшему подходить побоялась, чтобы не навредить. Врачи приехали спустя 20 минут, по словам очевидцев.
Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Кропоткинская» неизвестный молодой человек напал с ножом на двух мужчин и нанёс им ранения.
Отмечается, что жертвами нападения стали 36-летний мужчина и его 49-летний товарищ, приехавшие в столицу из Омска. Вместе с тем, как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавшего удалось задержать. Им оказался уроженец Краснодарского края 2001 года рождения, в последнее время проживающий в Москве.
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Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Кропоткинская» неизвестный молодой человек напал с ножом на двух мужчин и нанёс им ранения.
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Мария Фирсова