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В Петербурге в реанимацию попал 15-летний сын известного поэта Артиса

16 января 2024, 17:09
Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь 15-летнего сына поэта и драматурга Дмитрия Артиса.
Парень упал с большой высоты в свой день рождения упал в сугроб, сообщает Mash на Мойке. В это время мимо проходила женщина с собакой. Прохожая позвонила вызвала «скорую». При этом к пострадавшему подходить побоялась, чтобы не навредить. Врачи приехали спустя 20 минут, по словам очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Кропоткинская» неизвестный молодой человек напал с ножом на двух мужчин и нанёс им ранения.


Отмечается, что жертвами нападения стали 36-летний мужчина и его 49-летний товарищ, приехавшие в столицу из Омска. Вместе с тем, как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, напавшего удалось задержать. Им оказался уроженец Краснодарского края 2001 года рождения, в последнее время проживающий в Москве.

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#полиция
#происшествие
#поэт
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Мужчина простил жену, которая отрезала его пенис за секс с 15-летней племянницы
Daily Star: муж простил жену, которая отрезала и смыла в унитаз его пенис
16 января 2024, 17:22

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

В Бразилии мужчина простил супругу, которая отрезала и смыла в унитаз его пенис. Об этом пишет Daily Star.
22 декабря 34-летняя Дайян дос Сантос Фариас явилась к полицейским с братом и призналась, что отрезала благоверному половой орган. Бразильянка утверждает, она сделала это потому что муж переспал с 15-летней племянницей.

Дайян рассказала, что заманила супруга в постель, привязала его руки и ноги к кровати, якобы для сексуальных игр, а потом достала бритвенное лезвие и отрезала им пенис. После содеянного она сфотографировала обрезанный орган и смыла его в унитаз. Она отметила, что слышала о возможности пришить оторванный половой орган и решила не оставлять мужу такого шанса.

Бразильца доставили в больницу, а супругу арестовали и поместили под стражу на 30 дней. Адвокаты смогли добиться ее освобождения под залог. Одним из основания для этого стали слова мужа, что он простил женищну.

Пострадавший поделился воспоминаниями в интервью, заявив, что «все произошло очень быстро». Он сказал, что не понимал, что жена делает, пока не почувствовал, как она сжала его половой орган.

«Затем я толкнул ее и положил руку на член, оттуда текла кровь. Я спросил: «Зачем ты это сделала?». Она сказала, что это плохо для наших отношений», — рассказал пострадавший.

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#кровь
#пострадавший
#мужчина
#происшествия
#интервью
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РАНХиГС: Участники массовой драки установлены
16 января 2024, 17:12

Фото: istockphoto.com/blinow61

В пресс-службе университета РАНХиГС заявили, что в курсе о случае массовой драки у на Волгоградском проспекте, в котором участвовали студенты учебного заведения.
«Участники инцидента установлены, сейчас с ними работает полиция. Руководство вуза уведомлено о происшествии. За подробностями необходимо обращаться в правоохранительные органы», — приводит Газета.ру сообщение пресс-службы вуза.

При этом, что конкретно грозит участникам потасовки, в университете не уточнили.

Ранее в Москве подрались студенты РАНХиГС — двое участников драки уехали в больницу с ножевыми ранениями. Так, по информации СМИ, один из участников драки рассказал, что студенты стояли рядом с рестораном KFC, когда к ним подошёл неизвестный и грубо потребовал сигарету. Молодые люди не одобрили такой подход и также грубо ему ответили.

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#студенты
#ранхигс
#драка
#происшествия
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Пожилой мужчина после остановки сердца ожил из-за выбоины на дороге
NDTV: в Индии признанный мертвым 80-летний мужчина ожил из-за выбоины на дороге
16 января 2024, 17:05

Фото: istock / maxim4e4ek

В Индии пожилой мужчина «воскрес» после того, как карета сокрой помощи, в которой он находился, попала в выбоину на дороге. Об этом пишет издание NDTV.

80-летний Даршан Сингх Брар проживал в городе Ниссинг, штат Харьяна. Внук индийца рассказал, что пожилой мужчина последние дни жаловался на здоровье, поэтому его отправили в больницу. Состояние мужчины стало хуже, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя 4 дня врачи констатировали у пациента остановку сердца.

Когда близкие узнали, что Брар скончался, один из родственников поместил его в машину скорой помощи и повез в родной город, чтобы члены семьи и местные жители могли попрощаться с ним.

По дороге машина попала в выбоину, и это внезапно вернуло мужчину к жизни. Родственник Брара увидел, что он пошевелил рукой, и реши проверить его сердцебиение. Он понял, что мужчина жив, и сразу отвез его в ближайшую больницу.

Сейчас индиец находится в критическом состоянии. Несмотря на все, близкие надеются, что скоро он поправится и сможет вернуться к нормальной жизни.

Возвращение мужчины к жизни семья назвала чудом.

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#врачи
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#мужчины
#мужчина
#машина
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В Ижевске вынесли приговор мужчине, подстрекавшему сына ранить ножом врача
Подговорившего сына напасть на врача в Ижевске отправили в колонию на 13 лет
16 января 2024, 16:21

Фото: istock / OlFedv

Ленинский районный суд Ижевска приговорил к тюремному заключению мужчину, который подстрекал несовершеннолетнего сына ранить ножом врача в больнице. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на объединённою пресс-службу судов Удмуртии.
В декабре 2021 года мужчина привез 12-летнего сына в больницу для оказания помощи. Отец оказался недоволен врачом и ударил его. Он также приказал ребенку нанести медику ножевые удары.

Школьник послушал отца и ранил врача. Другой работник медицинского учреждения смог пресечь нападение. Раненый врач смог выжить благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

В отношении задержанного возбудили 3 уголовных дела – «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», «покушение на убийство» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем».

Мужчине назначили 13 лет колонии общего режима. С него также взыскали штраф в размере 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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#мужчина
#покушение
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Обломки сбитого в Воронежской области БПЛА упали на храм Архангела Михаила
16 января 2024, 16:08

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Обломки сбитого над Воронежской областью вражеского беспилотника упали на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Об этом заявила председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Воронежской епархии Татьяна Меньшикова.
«Факт попадания мы подтверждаем, беспилотник упал на храм Архангела Михаила в селе Девица Семилукского района. Там работают спецслужбы», - цитирует ТАСС Меньшикову.

При этом подробностей о возможном повреждении храма не приводится.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки беспилотников на Воронеж повреждения получили 35 квартир. Глава региона также сообщил, что для жителей пострадавших квартир организовали пункт временного размещения в местной школе, однако, за помощью туда пока никто не обратился. Горожане остались в гостях у родственников.

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#губернатор
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#квартиры
#балкон
#беспилотник
#бпла
#чс
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Пенсионера из Петербурга отправили в СИЗО за попытку сотрудничества с Украиной
16 января 2024, 15:41

Фото: iStock/Rawf8

Пенсионера из Санкт-Петербурга арестовали за попытку сотрудничества с Украиной, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов.
Как удалось установить следствию, 67-летний уроженец Дагестана, проживающий в Санкт-Петербурге, обратился в Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины и заявил, что может сообщить им некоторую информацию и совершить действия, которые поспособствуют военному поражению России.

Действия пожилого мужчины были вовремя пресечены сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ. Во время судебного заседания пенсионер отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он будет находиться в следственном изоляторе до 11 марта.

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#уголовное пенсионер
#санкт-петербург
#украина
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В Реутове возбудили дело на водителя, конфликтовавшего с участником СВО
16 января 2024, 15:14

Фото: iStock/Akintevs

В подмосковном Реутове возбудили уголовное дело в отношении водителя, который устроил конфликт с участником СВО, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, инцидент произошёл ещё в конце декабря.

Местный житель не мог разъехаться с женщиной на парковке возле дома, а затем нахамил ей. Защищать супругу вышел её муж, который является участником специальной военной операции. Сообщается, что конфликтуя с военным обвиняемый схватился за молоток.

В Следственном комитете по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Напомним, рэпер Vacío, который был арестован за мелкое хулиганство, может отправиться служить в оркестровые войска.

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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
#реутов
#уголовное дело
#следственный комитет
#сво
#хулиганство
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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
16 января 2024, 15:01

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву грозит пожизненное лишение свободы за убийство жены, об этом сообщает Vlast.kz со ссылкой на республиканское МВД.
Напомним, Бишимбаева задержали 10 ноября. Накануне он избил свою супругу в ресторане Астаны. От полученных травм женщина скончалась.

16 ноября стало известно, что расследование уголовного дела бывшего министра завершено. Его обвиняют по статьям «Истязание» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По этим статьям Бишимбаеву может грозить пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что вскоре дело обвиняемого перенаправят в прокуратуру.

Напомним, 8 января в Мурманской области обнаружили тело российского миллиардера Андрея Годунова.

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#казахстан
#убийство
#тюрьма
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После драки мигрантов-водителей во Владивостоке завели дело
МВД: во Владивостоке завели дело после драки мигрантов-водителей
16 января 2024, 14:53

Фото: istock / Akintevs

После драки мигрантов-водителей во Владивостоке возбуждено уголовное дело по статье «побои». Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на телеграм-канал УМВД города.

До этого мэрия Владивостока сообщала, что в понедельник 15 января двое водителей автобусов подрались на остановке в центре города. Драка попала на камеры очевидцев и видео было распространено в СМИ и соцсетях. Муниципалитет начал проверку.

«В отношении 32-летнего водителя маршрутного транспортного средства возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 116 УК РФ «Побои», — сообщает УМВД
Водителю может грозить до двух лет тюремного заключения. Ранее в полиции установили личность подравшихся, один из них находился на территории РФ нелегально, за что на него составили административный протокол.

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