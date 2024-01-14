В Башкирии компания жестоко избила троих мужчин из-за упавшего подноса

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Жестокая драка произошла в одном из кафе сети «Папа-Гриль» в городе Кумертау на юге Башкирии. На кадрах видеозаписи видно, как четверо мужчин повалили троих оппонентов на пол и избивают их ногами и стульями.
В местном управлении МВД рассказали, что заявление к ним поступило только от одного из пострадавших. Сейчас правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Избитому мужчине выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Александр Бойцов