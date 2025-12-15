Житель Казахстана стал встречать женщин, которых некому забрать из роддома
В Кызылорде заводчанин Магжан Налибаев начал помогать женщинам, которых никто не встречает после выписки из роддома. Его инициатива выросла в волонтёрское движение, объединившее неравнодушных горожан.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», идея родилась случайно. Магжан приехал с другом встречать его супругу с новорождённым и обратил внимание на резкий контраст: одних матерей окружали родственники с цветами и подарками, другие выходили из роддома в одиночестве. Эта картина задела мужчину, и он решил не оставаться в стороне.
Налибаев записал видео в TikTok, где предложил помощь женщинам, оказавшимся в сложной ситуации. После публикации к нему стали обращаться матери, которым некому помочь с выпиской, детскими вещами или подгузниками. Так выяснилось, что в городе немало женщин, нуждающихся в поддержке.
По словам Магжана, мужчина обязан нести ответственность за ребёнка и женщину, прошедшую через беременность и роды. Он подчеркнул, что младенец полностью зависит от взрослых, а забота и безопасность должны становиться общей задачей общества.
Инициатива быстро нашла отклик. К Налибаеву присоединились жители Кызылорды, готовые предоставить транспорт, музыкальное сопровождение и помощь по уходу за детьми. Сейчас вокруг идеи формируется волонтёрская команда, которая продолжает расширяться.
