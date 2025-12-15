Житель Казахстана стал встречать женщин, которых некому забрать из роддома

15 декабря 2025, 16:02

В Кызылорде заводчанин Магжан Налибаев начал помогать женщинам, которых никто не встречает после выписки из роддома. Его инициатива выросла в волонтёрское движение, объединившее неравнодушных горожан.