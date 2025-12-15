Швейную иглу достали из промежности годовалого ребенка
Швейную иглу нашли в годовалом ребенке в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава в своем телеграм-канале.
Из сильной боли мальчик не мог встать на ноги. С такими жалобами его доставили в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Рентген показал, что в его теле находится инородный предмет — швейная игла. Специалисты предположили, что ребенок сел на нее случайно.
Вскоре его прооперировали: хирурги извлекли инородный предмет из мягких тканей. К счастью, осложнений удалось избежать. Маленького пациента уже выписали домой.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли двухлетнего мальчика с крупным внутричерепным абсцессом.
