Швейную иглу достали из промежности годовалого ребенка

Севшего на иглу годовалого ребенка спасли в Подмосковье
Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Швейную иглу нашли в годовалом ребенке в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава в своем телеграм-канале.



Из сильной боли мальчик не мог встать на ноги. С такими жалобами его доставили в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля. Рентген показал, что в его теле находится инородный предмет — швейная игла. Специалисты предположили, что ребенок сел на нее случайно.

Вскоре его прооперировали: хирурги извлекли инородный предмет из мягких тканей. К счастью, осложнений удалось избежать. Маленького пациента уже выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли двухлетнего мальчика с крупным внутричерепным абсцессом.

Лидия Пономарева

