Житель Кемерова осуждён на девять лет за намерение воевать на стороне ВСУ

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Второй Восточный окружной военный суд города Кемерово осудил 37-летнего местного жителя на девять лет лишения свободы. Мужчина признан виновным в государственной измене и приготовлению к участию в террористической организации.
Сотрудники следственного отдела регионального управления ФСБ установили, что кемеровчанин намеревался выехать на Украину и вступить в состав украинского военизированного формирования. Он связался через мессенджер с неустановленным координатором и подтвердил своё желание воевать на стороне ВСУ. Мужчина также собственноручно заполнил анкету для вступления в военное формирование.
Затем он приобрёл камуфляжную форму, медикаменты, билеты на самолёт и поезд для того, чтобы отправиться на Украину. При прохождении регистрации на авиарейс мужчину задержали сотрудники спецслужб.
В его отношении были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 1 статей 30 и 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в такой организации). Суд назначил кемеровчанину наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа в сумме 500 тысяч рублей.
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Затем он приобрёл камуфляжную форму, медикаменты, билеты на самолёт и поезд для того, чтобы отправиться на Украину. При прохождении регистрации на авиарейс мужчину задержали сотрудники спецслужб.
В его отношении были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 1 статей 30 и 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в такой организации). Суд назначил кемеровчанину наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и штрафа в сумме 500 тысяч рублей.
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Александр Бойцов