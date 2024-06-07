Житель Коми оштрафован за угрозы в адрес Голиковой и Терешковой

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Житель Республики Коми Артём Мальцев по приговору Первого Западного окружного военного суда заплатит крупный денежный штраф. В своих комментариях он призывал посадить некоторых политиков и чиновниц на кол.
Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета, сообщила в своём телеграм-канале руководитель объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Во время заседания мужчина свою вину полностью признал, но от дачи показаний отказался.
Весной 2020 года Мальцев прокомментировал некий пост в социальной сети. Его высказывание, начинающееся словами «На кол...», суд счёл призывом к посягательству на жизнь заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Через пару недель мужчина аналогичным образом высказался о депутате Государственной думы Валентине Терешковой, а позднее призвал применить эту древнюю казнь в отношении заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
Во время следствия Мальцев объяснил, что его негативное отношение к чиновницам и агрессивные высказывания были вызваны рядом ограничений, введённых в период пандемии коронавируса. Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей.
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Весной 2020 года Мальцев прокомментировал некий пост в социальной сети. Его высказывание, начинающееся словами «На кол...», суд счёл призывом к посягательству на жизнь заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Через пару недель мужчина аналогичным образом высказался о депутате Государственной думы Валентине Терешковой, а позднее призвал применить эту древнюю казнь в отношении заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой.
Во время следствия Мальцев объяснил, что его негативное отношение к чиновницам и агрессивные высказывания были вызваны рядом ограничений, введённых в период пандемии коронавируса. Суд приговорил его к штрафу в размере 350 тысяч рублей.
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Александр Бойцов