Житель Крыма приговорён к 12 годам колонии за государственную измену

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Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене. Он приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Осуждённого ранее задержали в Псковской области, сообщает пресс-служба суда. Ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ввиду особого характера уголовного дела, его рассмотрение проходило в закрытом режиме. Обстоятельства совершения преступления не раскрываются, так как материалы дела содержат государственную тайну.
В пресс-службе суда также добавили, что преступнику назначено дополнительное наказание. После отбывания 12-летнего срока ему установлено ограничение свободы сроком на один год.
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