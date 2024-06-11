Житель Кузбасса предстанет перед судом за публикации в соцсетях

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Житель Кузбасса обвиняется в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций.
Скоро мужчина предстанет перед судом.
По информации следствия, с ноября 2022 года по февраль 2024 года гражданин, будучи приверженцем языческой идеологии, публично демонстрировал в соцсетях фото с изображением его татуировок с символикой, схожей с нацистской, а также с символикой экстремистских организаций, запрещенных в России.
До этого главный редактор «Медиа Первых», член общественного совета при Министерстве культуры РФ Арслан Хасавов прокомментировал предложение по мониторингу социальных сетей подростков. Он отметил, что мониторить действия в Сети учащихся важно, однако возлагать это на педагогов сомнительно.
Ранее сообщалось, что в социальной сети X (ранее Twitter) обновили правила, разрешив пользователям публиковать контент для взрослых.
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По информации следствия, с ноября 2022 года по февраль 2024 года гражданин, будучи приверженцем языческой идеологии, публично демонстрировал в соцсетях фото с изображением его татуировок с символикой, схожей с нацистской, а также с символикой экстремистских организаций, запрещенных в России.
«Со следствием обвиняемый сотрудничал. Следователями СК России собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой в том числе легли выводы судебной политологической экспертизы, оказавшиеся достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу.
До этого главный редактор «Медиа Первых», член общественного совета при Министерстве культуры РФ Арслан Хасавов прокомментировал предложение по мониторингу социальных сетей подростков. Он отметил, что мониторить действия в Сети учащихся важно, однако возлагать это на педагогов сомнительно.
«Важно оперативно его выявлять, удалять, редактировать, подключать правоохранительные органы и заводить уголовные дела. Создатели подобных групп должны привлекаться к предусмотренной законом ответственности, вот за этим нужно следить», — высказал мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Хасавов.
Ранее сообщалось, что в социальной сети X (ранее Twitter) обновили правила, разрешив пользователям публиковать контент для взрослых.
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Мелисса Тимофеева