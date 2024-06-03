Соцсеть X разрешила публиковать контент для взрослых

Фото: istock / Robert Way
В социальной сети X (ранее Twitter) обновили правила, разрешив пользователям публиковать контент для взрослых. Об этом пишет The Verge.
В обновленном разделе правил пользования указано, что подобные материалы должны создаваться и распространяться по обоюдному согласию. Соцсеть также требует от пользователей помечать публикацию таких фото и видео, а если зафиксированы нарушения правила, будут «изменены настройки учетной записи».
Согласно новым правилам, пользователи младше 18 лет и пользователи без указанной даты в своем профиле, не смогут получить доступ к просмотру контента для взрослых.
Новые правила X также запрещают контент, который «пропагандируюет эксплуатацию, несогласие объективацию, сексуализацию несовершеннолетних или причинение им вреда».
Ранее наёмник из Франции заявил, что иностранцы приезжают воевать на Украину для видео в TikTok. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно новым правилам, пользователи младше 18 лет и пользователи без указанной даты в своем профиле, не смогут получить доступ к просмотру контента для взрослых.
Новые правила X также запрещают контент, который «пропагандируюет эксплуатацию, несогласие объективацию, сексуализацию несовершеннолетних или причинение им вреда».
Ранее наёмник из Франции заявил, что иностранцы приезжают воевать на Украину для видео в TikTok. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак