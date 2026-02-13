Житель Москвы забронировал столик на День всех влюбленных еще в прошлом году

13 февраля 2026, 17:36

Фото: iStock/changju kang

Москвич забронировал столик на двоих в ресторане ко Дню всех влюбленных еще в декабре 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекс Карты».





Отмечается, что мужчина предусмотрительно забронировал место в заведении к 14 февраля более чем за два месяца.





«Обычно пик бронирований приходится на 12–13 февраля. Именно в эти дни рестораны получают наибольшее количество запросов», — рассказали в пресс-службе сервиса Москве 24.