Житель Оренбурга сыграл на пианино, стоя в затопленной по колено гостиной

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В Оренбурге местный житель сыграл на пианино в затопленном доме. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина исполнил венгерский марш «Чардаш», стоя в затопленной по колено гостиной.
По последним данным, уровень воды в реке Урал достиг почти 12 метров. Власти города призывают людей эвакуироваться из затопленных районов. МЧС России направило 35 тонн гуманитарной помощи для жителей тех районов области, которые пострадали от паводков.
Ранее сообщалось, что 11 апреля уровень воды в реке достиг исторической отметки в 1092 сантиметра. В настоящее время уровень продолжает расти. По данным на 10:00 13 апреля он достиг 1180 сантиметров.
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По последним данным, уровень воды в реке Урал достиг почти 12 метров. Власти города призывают людей эвакуироваться из затопленных районов. МЧС России направило 35 тонн гуманитарной помощи для жителей тех районов области, которые пострадали от паводков.
Ранее сообщалось, что 11 апреля уровень воды в реке достиг исторической отметки в 1092 сантиметра. В настоящее время уровень продолжает расти. По данным на 10:00 13 апреля он достиг 1180 сантиметров.
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Озвучен основной фактор для прекращения подъёма воды в Оренбурге
Анастасия Чинкова