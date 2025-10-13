Житель Перми отсудил у «Автоваза» 4 миллиона рублей за неисправную Lada Granta

13 октября 2025, 18:53

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Перми владелец Lada Granta, купленной за 860 тысяч рублей, выиграл суд у «Автоваза» и получил компенсацию в размере четырех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.