Житель Перми отсудил у «Автоваза» 4 миллиона рублей за неисправную Lada Granta
В Перми владелец Lada Granta, купленной за 860 тысяч рублей, выиграл суд у «Автоваза» и получил компенсацию в размере четырех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пермяк обнаружил сразу несколько серьёзных дефектов: сломанные стеклоподъёмники, гудящие подшипники и другие неисправности. Мужчина обратился в суд, требуя возврата денег, но не желал возвращать авто дилеру до получения компенсации.
Дилер «Форвард-авто» пытался оспорить претензии — угрожал заявлением в полицию и устранил некоторые неисправности, надеясь скрыть проблемы. Однако судебная экспертиза подтвердила наличие дефектов, а суд встал на сторону покупателя.
Ключевую роль сыграли акты о ремонте, прохождении техосмотра и проверке качества автомобиля. На сегодняшний день пермяк уже получил порядка 1,5 миллиона рублей компенсации.
Читайте также: