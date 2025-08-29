Житель Подмосковья пытался «вылечить» аритмию пятью бутылками вина и оказался в больнице
В Подмосковье 62-летний мужчина оказался в больнице после неудачной попытки самолечения нарушений сердечного ритма с помощью красного вина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Как рассказал заведующий кардиологическим отделением Домодедовской больницы Павел Краснов, у пациента была диагностирована фибрилляция предсердий – серьёзное нарушение сердечного ритма, при котором верхние камеры сердца сокращаются хаотично и слишком быстро.
Врачами было принято решение назначить бета-блокаторы и антикоагулянты – препараты, снижающие частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а также уменьшающие риск тромбозов.
Медики отмечают, что если бы мужчина вовремя не обратился за помощью, осложнения могли привести к сердечной недостаточности или инсульту. Кроме того, большая доза алкоголя создавала угрозу острого панкреатита.
Сейчас пациент находится под наблюдением врачей и продолжает лечение в стационаре. Медики призывают не заниматься самолечением и обращаться к специалистам при первых симптомах заболеваний.
