Житель Подмосковья пытался «вылечить» аритмию пятью бутылками вина и оказался в больнице

29 августа 2025, 17:04

В Подмосковье спасли мужчину, «лечившего» аритмию вином

Фото: iStock/gorodenkoff

В Подмосковье 62-летний мужчина оказался в больнице после неудачной попытки самолечения нарушений сердечного ритма с помощью красного вина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.