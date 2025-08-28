Достижения.рф

Московские хирурги оперируют оператора ВГТРК, подорвавшегося на мине под Курском

Фото: iStock/Gumpanat

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который получил ранение в результате подрыва на мине в курском приграничье, оперируют врачи из Москвы в Курской областной больнице. Об этом сообщает ТАСС.



Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что инцидент произошёл в населённом пункте около границы с Украиной, где работал оператор. После взрыва сотрудника СМИ доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Корреспондент ТАСС уточнил, что дальнейшее решение о необходимости эвакуации Солдатова в один из военных госпиталей Москвы будет приниматься врачами после операции.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0