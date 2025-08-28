Московские хирурги оперируют оператора ВГТРК, подорвавшегося на мине под Курском
Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который получил ранение в результате подрыва на мине в курском приграничье, оперируют врачи из Москвы в Курской областной больнице. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что инцидент произошёл в населённом пункте около границы с Украиной, где работал оператор. После взрыва сотрудника СМИ доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Корреспондент ТАСС уточнил, что дальнейшее решение о необходимости эвакуации Солдатова в один из военных госпиталей Москвы будет приниматься врачами после операции.
