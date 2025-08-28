Московские хирурги оперируют оператора ВГТРК, подорвавшегося на мине под Курском

28 августа 2025, 18:51

Фото: iStock/Gumpanat

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который получил ранение в результате подрыва на мине в курском приграничье, оперируют врачи из Москвы в Курской областной больнице. Об этом сообщает ТАСС.