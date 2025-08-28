Подмосковные врачи спасли в самолёте девочку с приступами эпилепсии

28 августа 2025, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

У шестилетней девочки, которая летела с родителями из отпуска, прямо в самолёте начались приступы эпилепсии. От опасных для жизни последствий припадков ребёнка защитили врачи, оказавшиеся в числе пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





За время перелёта у ребёнка произошло три эпилептических припадка.





«Нашей основной задачей было не дать девочке во время судорог удариться головой, а также следить за тем, чтобы рвота не попала в дыхательные пути. Между приступами девочка жаловалась на сильнейшую головную боль и плакала. С учетом этого и непростого анамнеза было похоже, что у нее развивается отек мозга. Тогда мы сделали два необходимых для этого состояния укола, после чего ребёнку стало значительно лучше», — рассказал уролог МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Александр Виноградов.

«История болезни девочки включает оперативные вмешательства и длительное наблюдение невролога, поэтому можно было использовать не все препараты. Но нам повезло, что в бортовой аптечке были нужные», — подчеркнул Василий Тубашов.