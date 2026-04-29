Раскрыта причина антиизраильских высказываний Зеленского
Обозреватель Вайнер: Зеленский пытается удержать поддержку США
Своими антиизраильскими заявлениями Владимир Зеленский пытается сохранить поддержку в США. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.
Ранее Владимир Зеленский сделал несколько заявлений, в которых обвинил Израиль в недружественной по отношению к Украине политике. Он также пригрозил Тель-Авиву из-за покупки российского зерна, назвав его украденным у Киева.
По словам Вайнера, Зеленский хорошо понимает, что на сегодняшний день происходит в США, и хочет вернуть американскую поддержку.
«Сейчас в американском обществе очень сильны антиизраильские настроения, а Зеленский не хочет терять высокий рейтинг, который у него есть в США. Речь идет о 60% рейтинга Зеленского и рейтинга Украины в целом», — пояснил обозреватель в разговоре с Общественной Службой Новостей.
В этой связи глава киевского режима принял решение отстраниться от Израиля, чтобы остаться в зоне поддержки американского народа.