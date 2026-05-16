Достижения.рф

Небо над Израилем озарила яркая вспышка

Мощный взрыв прогремел в Израиле
Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В районе израильского Бет-Шемеша, расположенного к западу от Иерусалима, прогремел мощный взрыв. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT, показав кадры с места событий.



Очевидцы события заявили, что небо осветила яркая вспышка, зарево от которой можно было наблюдать на расстоянии десятков километров от эпицентра взрыва. Как утверждают израильские СМИ, власти ограничили допуск к месту происшествия, в том числе для представителей экстренных служб.

Источник издания в правительстве утверждает, что это был контролируемый взрыв. По его словам, саперы уничтожили неразорвавшуюся иранскую ракету. Однако местные жители не получали никаких уведомлений о предстоящих работах.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0