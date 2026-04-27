Жертвами израильских авиаударов по Ливану стали 14 человек
В воскресенье в Ливане в результате израильских авиаударов погибли 14 человек, среди которых двое детей и две женщины. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
По информации агентства NNA, авиаудары нанесли по югу Ливана. Кроме погибших, пострадали 37 человек, часть из них проходит лечение в местных больницах. Ранее министерство сообщало, что со 2 марта число жертв израильских атак в Ливане превысило 2500.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил результаты второго раунда переговоров между Ливаном и Израилем на уровне послов в Белом доме и объявил о продлении перемирия на три недели. Однако в «Хезболла» отметили, что продление режима прекращения огня не имеет смысла из-за продолжающихся атак со стороны ЦАХАЛ.
