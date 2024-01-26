Житель Владивостока может отправиться на СВО после оскорблений РФ и ФСБ в прямом эфире

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Житель Владивостока, выйдя в прямой эфир в интернете оскорбил Россию и ФСБ, после чего стал кричать лозунги в поддержку Украины. Теперь он может отправиться на спецоперацию. Об этом сообщает Shot.
Спустя несколько часов протрезвевший Сафербеков записал извинения. На него составили дело об административном правонарушении за неуважение к государству, распространяемое в интернете и штрафовали на 90 тысяч рублей. В настоящее время военкомы Приморского края решают вопрос об отправке мужчины на специальную военную операцию.
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