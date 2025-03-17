Житель Владивостока на спор сделал две тысячи приседаний и попал в больницу с проблемами с почками

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Во Владивостоке мужчину госпитализировали после того, как он попытался присесть две тысячи раз, сообщила Тысячекоечная больница города в Телеграм-канале.
Россиянин подумал, что без каких-либо проблем сможет выполнить условия спора. Но после высокой нагрузки мужчина почувствовал себя плохо.
Помимо этого, моча россиянина стала темно-коричневой, и через некоторое время пропала.
Во время обследования медики выяснили, что в крови у пациента накапливались продукты обмена веществ, а почки функционировали лишь на 50% — это указывало на острую почечную недостаточность.
Врачи оказали жителю Владивостока всю необходимую помощь и назначили лечение, после которого самочувствие мужчины стало значительно лучше. Но почки все еще работают не в полную силу. Сейчас пациент восстанавливается. Отмечалось, что процесс может занять до года.
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«Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности», — отмечалось в публикации.
Помимо этого, моча россиянина стала темно-коричневой, и через некоторое время пропала.
Во время обследования медики выяснили, что в крови у пациента накапливались продукты обмена веществ, а почки функционировали лишь на 50% — это указывало на острую почечную недостаточность.
Врачи оказали жителю Владивостока всю необходимую помощь и назначили лечение, после которого самочувствие мужчины стало значительно лучше. Но почки все еще работают не в полную силу. Сейчас пациент восстанавливается. Отмечалось, что процесс может занять до года.
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Ольга Енгалычева