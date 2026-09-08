Житель Владивостока пережил 35-минутную клиническую смерть
Врачи Приморской краевой клинической больницы №1 во Владивостоке спасли 50-летнего мужчину, пережившего 35 минут клинической смерти. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Инцидент произошел на рабочем месте пациента во Владивостоке: ему внезапно стало плохо, и очевидцы вызвали скорую помощь. До прибытия бригады у мужчины развилась первая остановка сердца, длившаяся 25 минут. Вторая остановка, продолжительностью десять минут, случилась уже во время транспортировки в больницу. Медикам скорой помощи удалось успешно провести реанимацию и доставить пациента в региональный сосудистый центр.
В операционной врачам предстояла сложная задача: не только экстренно восстановить кровоток в пораженной коронарной артерии с помощью стентирования, но и купировать последствия постреанимационного синдрома. Как пояснил заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации Евгений Кокарев, у пациента диагностировали кардиогенный шок и критически низкое артериальное давление. После установки стента ему вводили высокие дозы вазопрессоров и проводили нейровегетативную блокаду для защиты головного мозга от гипоксических повреждений.
Благодаря слаженной работе бригады скорой помощи, сосудистых хирургов и реаниматологов, гемодинамика пациента стабилизировалась, и он самостоятельно удерживает давление. Через трое суток компьютерная томография не выявила признаков поражения мозга — сознание у мужчины ясное, также удалось избежать осложнений со стороны почек.
В настоящее время пациент остается в реанимации, но уже самостоятельно садится на кровати и постепенно встает. В ближайшее время его планируют перевести в общую палату.
В больнице подчеркивают, что стандартный протокол сердечно-легочной реанимации рекомендует прекращать мероприятия через 30 минут после остановки сердца. Однако упомянутый случай стал исключением — суммарно 35 минут клинической смерти завершились благоприятным исходом, что встречается крайне редко в медицинской практике.
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