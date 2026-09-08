Житель Владивостока пережил 35-минутную клиническую смерть

08 сентября 2026, 12:23

Врачи спасли пережившего 35-минутную клиническую смерть жителя Владивостока

Фото: istockphoto/Gumpanat

Врачи Приморской краевой клинической больницы №1 во Владивостоке спасли 50-летнего мужчину, пережившего 35 минут клинической смерти. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.