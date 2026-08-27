Раменские врачи спасли жизнь пациентки с меланомой

27 августа 2026, 20:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Раменской больнице спасли женщину с меланомой. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В кожно-венерологическое отделение больницы обратилась 56-летняя пациентка с родинкой на правом плече, которая начала резко расти, покалывать и подёргиваться. Эта родинка была всегда и не беспокоила женщину. Однако во время отдыха на море пациентка заметила, что родинка потемнела и выросла.



Полгода женщина успокаивала себя и не обращалась к врачам. Но когда после травмирования бретелькой от одежды родинка начала кровоточить и сочиться, она пришла в больницу. Врач сразу назвал диагноз – меланома. Это стало для неё полной неожиданностью.

«Меланома – один из самых агрессивных видов рака. Она появляется из обычных родинок, но при запущенной форме шансов на полное излечение очень мало: опухоль быстро метастазирует и распространяется на разные органы. Избавиться от этой болезни можно, если обнаружить её на ранней стадии и вовремя начать лечение», – отметила заведующая кожно-венерологическим отделением Оксана Вишневская.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Тактика лечения меланомы зависит от стадии заболевания. Первую стадию лечат хирургически – вырезают образование с широким отступом от краёв, чтобы не дать опухоли метастазировать. На второй и третьей стадиях показана операция с дальнейшей лекарственной терапией. Это должно привести к стойкой ремиссии. Лечение четвёртой стадии в основном состоит в лекарственной терапии, при возможности опухоль удаляют», – рассказала заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.