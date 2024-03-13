Житель Вологодской области продал свою квартиру вместе с бабушкой

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В Вологодской области предприимчивый россиянин оформил бабушкину квартиру в собственность и продал ее вместе с проживающей там родственницей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Пожилая жительница деревни Ростилово проживает в данной квартире около 30 лет. Изначально недвижимостью владела ее дочь, но в 2016 году она скончалась. Жилплощадь по праву наследования должна была перейти к матери, пенсионерка не посчитала необходимым обращаться к нотариусу, чтобы вступать в права наследства официально.
При этом сын умершей решил, что имеет все права на наследование квартиры и оформил соответствующее заявление. В документе другую наследницу — свою бабушку — он не указал.
Позднее мужчина вознамерился продать полученную недвижимость соседям, проживающим в том же подъезде. Тогда и выяснились все обстоятельства произошедшего.
Бабушка подала иск о признании ее законной наследницей, а сделки — недействительной. Областной суд поделил право собственности на имущество между бабушкой и внуком, а покупателям квартиры вернули 1,2 миллиона рублей.
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При этом сын умершей решил, что имеет все права на наследование квартиры и оформил соответствующее заявление. В документе другую наследницу — свою бабушку — он не указал.
Бабушка подала иск о признании ее законной наследницей, а сделки — недействительной. Областной суд поделил право собственности на имущество между бабушкой и внуком, а покупателям квартиры вернули 1,2 миллиона рублей.
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Мария Федоровцева