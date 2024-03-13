В Москве дочь рассказала полиции об отце, который курит травку

Арестованный в РФ за шпионаж гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун оказался пастором-миссионером, который помогает беженцам и рабочим из КНДР. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на организацию Global Love Rice Sharing Foundation, где кореец работал.