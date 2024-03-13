В Москве дочь рассказала полиции об отце, который курит травку

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В Москве девочка пожаловалась полиции на своего отца, который регулярно курит травку в квартире. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, сотрудники ОДН совершили профилактический визит к 14-летней школьнице из Зеленограда, которая воспитывается отцом. Она рассказала им, что папа регулярно курит марихуану в квартире, а ей не нравится этот запах.
После чего сотрудники пошли уточнить данную информацию у мужчины, который почти сразу сознался и отдал остатки наркотического вещества полицейским. Те уже отправили наркотик на экспертизу.
Теперь мужчине грозит тюрьма, а девочке – детский дом.
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После чего сотрудники пошли уточнить данную информацию у мужчины, который почти сразу сознался и отдал остатки наркотического вещества полицейским. Те уже отправили наркотик на экспертизу.
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Элина Позднякова